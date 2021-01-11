Гидрометцентр предупредил о 20-градусных морозах в Москве

Морозы распространяются на европейской территории России, в частности на территории Московской области. Это следует из сообщения Гидрометцентра, опубликованного в понедельник, 11 января.

«Показания термометров в течение недели продолжат понижаться. В середине недели усиление морозов лишь немного замедлит южный циклон, с которым будут связаны снегопады и метели. Однако из-за усиления ветра погода может ощущаться даже более холодной», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что отрицательное отклонение средних суточных значений от климатической нормы составит 6–7 градусов.

Так, по наблюдениям метеорологов в понедельник в Москве будет идти небольшой снег, максимальная температура составит –10...–8 градусов, по области –13...–8 градусов.

Во вторник, 12 января, в столице местами будет идти небольшой снег. Ночью температура составит –15...–13 градусов, по области –18...–13 градусов. Дневная температура будет в пределах –12...–10 градусов.

Однако уже в четверг, 14 января, в столице ожидается сильный снег, местами метель. Ночью температура составит –18...–16 градусов, а днем –14...–12 градусов, по области –16...–11 градусов.

В субботу синоптики прогнозируют ночную температуру около –24 градусов, а днем до –20 градусов.

Ранее в понедельник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупредил москвичей о «трескучих морозах» в ближайшую неделю. По его словам, температура в городе опустится до –19 градусов.

8 января климатолог Екатерина Пестрякова сообщила о возможных погодных аномалиях грядущим летом в России. По ее словам, лето может стать аномально сухим из-за антициклона на Урале и в Сибири.