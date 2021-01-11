Пожилую женщину спасли из горящего дома в Рязанской области

В городе Ряжск Рязанской области произошел пожар в деревянном доме, в котором проживала 88-летняя женщина. Пенсионерку удалось спасти, сообщает региональное МЧС.

Информация о возгорании поступила в ведомство в ночь на 9 января около 2 часов. Загорелся частный деревянный дом с кирпичной кладкой, расположенный на улице Вышгородцева, уточняет РИА «7 новостей» со ссылкой на издательство «Пресса».

Огонь распространился по всей площади здания. Выгорели все помещения. Пожилую хозяйку дома спасли.

В тушении были задействованы шесть спасателей и три автоцистерны. По факту произошедшего организована проверка, обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее 11 января сообщалось о том, что два человека погибли в результате пожара в садовом товариществе в Башкортостане. По факту возгорания проводится проверка.