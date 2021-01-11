В Кремле начались переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном по Карабаху

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 января, проводит трехсторонние переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Помимо того, повестка встречи включает в себя ряд экономических вопросов. Переговоры проходят по инициативе российского лидера. По итогам встречи будет представлен официальный пресс-релиз.

Также в этот же день планируются отдельные встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.

Путин выразил иностранным гостям признательность за готовность посетить Москву для обсуждения и указал на добрые отношения с Баку и Ереваном.

«Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы. Поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооруженным конфликтом», — сказал глава государства.

Накануне Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта. В нем приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны страны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.

9 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.