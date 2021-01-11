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СК провел обыски в администрации Норильска после гибели людей из-за лавины

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Следствие провело обыски в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о гибели трех человек из-за схода лавины. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России в понедельник, 11 января.

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Следствие оценит действия должностных лиц служб, ответственных за мониторинг и предупреждение возникновения неблагоприятных метеорологических явлений в виде схода лавин в горах Норильска. Также проверит должностных лиц администрации города, которые заключили договор аренды земли с Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта в лавиноопасном месте.

В настоящее время следователи допросили около 30 свидетелей и очевидцев. Проведены обыски и выемки в нескольких подразделениях администрации города, а также у арендатора земельного участка, передавшего данную территорию в субаренду, в Норильском подразделении Ростехнадзора и в других организациях и учреждениях. В ходе обысков изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

По данным СК, здания, которые попали под лавину, не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная», расположенному рядом. Их самовольно построили граждане, которые вступили в Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта на земле, выделенной им в аренду норильской администрацией.

Дом, где погибли люди, построил глава семьи, погибшей под завалами, бизнесмен Владимир Попов без разрешительных документов.

«Он много лет работал на горнолыжном комплексе, в октябре 2020 года заключил договор субаренды горнолыжной базы и с того момента занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию», — указали в СК.

Лавина в районе юго-западного склона горы Отдельная, накрывшая базу «Гора Отдельная», сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января по мск). Под снегом, по данным СК, оказались четыре домика. Ранее сообщалось о пяти и о шести домиках.

Из-под снежных завалов извлекли тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

Выжили двое — подросток — старший сын предпринимателя, и еще один человек, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей. Сына бизнесмена доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящий момент поисковые работы на месте схода лавины завершены. Согласно данным краевого ГУ МЧС России, угрозы второго схода лавины нет.

Власти Норильска объявили 10 января днем траура по погибшим при сходе лавины.

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