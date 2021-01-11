Списки граждан для вакцинации против COVID-19 подготовят в ЕАО

В Еврейской автономной области продолжается массовая вакцинация против COVID-19. Как отметил заместитель председателя регионального правительства Валерий Жуков, заболеваемость идет на спад — об этом свидетельствует снижение количества как заболевших, так и контактных лиц, находящихся под наблюдением.

Как пишет ИА ЕАОMedia, все учреждения здравоохранения должны подготовить списки приписного населения старше 60 лет, а также пациентов, имеющих хронические заболевания, в том числе сахарный диабет. Затем этих людей пригласят на вакцинацию.

«Первые 100 доз препарата получит Смидовичская районная больница. Дальше — по графику», — рассказал Валерий Жуков.

Плановую госпитализацию в Еврейской автономной области не будут останавливать ни при каких обстоятельствах, заявил ранее руководитель управления Роспотребнадзора по региону Павел Копылов. При этом все учреждения должны работать в режиме инфекционного стационара. Это значит, что больницы должны строго относиться к соблюдению санитарных норм и правил.