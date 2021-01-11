Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Москве умер известный психиатр и криминалист Михаил Виноградов
Общество
Хозяйке дома престарелых в Тюменской области предъявили обвинение после пожара
Общество
Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса
Мир
Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса
Мир
Министр обороны ФРГ вновь выступила за диалог с Россией с позиции силы
Общество
Гидрометцентр предупредил о 20-градусных морозах в Москве
Авто
В Совфеде поддержали планы лишать прав за три грубых нарушения ПДД
Мир
Путин заявил о последовательной реализации соглашения по Карабаху
Общество
Минздрав выдал разрешение на исследование «лайт-вакцины» от COVID-19

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Ульяновской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 4 по 10 января в Ульяновской области зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). К медикам обратилось более 4,3 тыс. человек.

Попова отметила минимальный за 20 лет уровень заболеваемости гриппом

По данным Роспотребнадзора, за неделю с 21 по 27 декабря в регионе зарегистрировали свыше 10,7 тыс. случаев ОРВИ. На Ульяновск пришлось 8663 обращения к медикам. Таким образом, в первую полную неделю 2021 года число случаев заболевания сократилось более чем в два раза. Об этом сообщает ulpravda.ru.

За неделю с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года зарегистрировано почти 6,4 тыс. случаев ОРВИ.

Сокращение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. Число заболевших школьников сократилось в четыре раза. Меньше всего болеют дети в возрасте до двух лет: за неделю выявлено 394 случая.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Анастасия Ишутова связывает снижение заболеваемости с введением ограничений на проведение массовых мероприятий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020