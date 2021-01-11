Заболеваемость ОРВИ снизилась в Ульяновской области

С 4 по 10 января в Ульяновской области зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). К медикам обратилось более 4,3 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, за неделю с 21 по 27 декабря в регионе зарегистрировали свыше 10,7 тыс. случаев ОРВИ. На Ульяновск пришлось 8663 обращения к медикам. Таким образом, в первую полную неделю 2021 года число случаев заболевания сократилось более чем в два раза. Об этом сообщает ulpravda.ru.

За неделю с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года зарегистрировано почти 6,4 тыс. случаев ОРВИ.

Сокращение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. Число заболевших школьников сократилось в четыре раза. Меньше всего болеют дети в возрасте до двух лет: за неделю выявлено 394 случая.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Анастасия Ишутова связывает снижение заболеваемости с введением ограничений на проведение массовых мероприятий.