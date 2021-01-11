В МГТУ «Станкина» назвали причину смерти ректора Катаевой

Ректор Московского государственного технологического университета (МГТУ) «Станкин» Елена Катаева умерла из-за осложнений, которые вызвал коронавирус. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе вуза в понедельник, 11 января.

«Скончалась от последствий коронавируса», — сказали в пресс-службе. О болезни ректора стало известно в декабре прошлого года.

О смерти Катаевой сообщили в пресс-службе Минобрнауки ранее в понедельник. Ей было 64 года.

Глава ведомства Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким скончавшейся, а также коллективу университета.

Катаева занимала должность ректора с мая 2018 года.

В1990-е годы она работала в аппарате правительства, администрации президента России. В начале нулевых перешла в РАО «ЕЭС России». В начале 2000-х работала в различных ведомствах. С 2005 по 2017 год состояла в совете директоров группы «АльфаСтрахование». Перед заступлением на работу в МГТУ «Станкин» была советником генерального директора госкорпорации «Роскосмос».