Центр «Вектор» выделил образец британского штамма коронавируса для изучения

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучает образец нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, 11 января.

«Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил британский штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России, как и в Великобритании, распространяется свой уникальный штамм коронавируса, пока не обнаруженный.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса.

Мутацию COVID-19 в Великобритании выявили в середине декабря 2020 года. Из-за этого многие страны приостановили сообщение с Соединенным Королевством.

Согласно последним данным от директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.

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