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В Нижнем Тагиле по нацпроекту приведут в порядок 15 участков автодорог

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В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на поиск подрядчика по ремонту автодорог. Максимальная стоимость контракта составит 744,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет привести в порядок 15 участков, расположенных на улицах Ильича, Ермака, Коксовой, Балакинской и других. В перечень работ вошли укладка нового покрытия на проезжей части и тротуаре, установка ограждений, ремонт остановок, установка дорожных знаков, пишет «ТагилСити.ру».

Работы пройдут с 2021 по 2023 год, их будут проводить начиная с 1 мая. Средства выделят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Исполнителя выберут 19 января. Он должен будет завершить ремонт 15 участков до 25 сентября 2023-го.

В декабре сообщалось, что более 12 млн рублей выделят на разработку проекта ремонта улиц около железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле.

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