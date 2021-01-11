Крещенские купания не стали запрещать в Омской области

В Омской области разрешили проводить крещенские купания в 2021 году. Решение было принято по результатам заседания регионального оперативного штаба.

Как пишет ИА «Город55» со ссылкой на правительство, официального запрета на купание нет, но целесообразность их проведения зависит от возможности организовать условия, соответствующие санитарным нормам.

Служба санитарного контроля также рекомендовала воздержаться от массовых мероприятиях, посвященных празднику Крещения Господне. Дело в том, что раздевалки специалисты признали местом большого скопления людей.

Кроме того, власти Омской области приняли решение продлить в регионе до конца января режим повышенной готовности.

По данным на 11 января, в Омской области умерли еще восемь человек с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших с таким заболеванием с начала пандемии составило 955 человек.

COVID-19 также обнаружили у 245 жителей региона. За весь период эпидемии заболели 32 889 омичей.