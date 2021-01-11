«Коммерсант»: цены на бензин в России могут резко вырасти

Оптовые цены на топливо в России в январе могут резко вырасти вслед за ростом стоимости нефти. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» в понедельник, 11 января.

В ноябре прошлого года цены на Аи-95 и Аи-92 устойчиво снижались. Однако, согласно данным биржи СПбМТСБ, с начала декабря они подорожали на 7,7 и 8,4% — до 49,1 тыс. и 47,6 тыс. рублей за 1 т соответственно.

Эксперты объясняют это снижением предложения на внутреннем рынке. Объем продаж на Санкт-Петербургской бирже с 21 по 25 декабря относительно предыдущей недели снизился на 15%.

Специалисты группы считают, что тренд на подорожание автобензина может укрепиться за счет повышения стоимости нефти. В начале 2021 года они подскочили почти на 10%, до $56 за баррель, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина

Курс рубля к доллару почти не укрепился, из-за чего экспорт бензина становится еще более привлекательным для нефтяных компаний.

Вице-премьер России Александр Новак считает, что темпы роста розничных цен на нефтепродукты в этом году сохранятся в пределах инфляции. Он отметил, что рост стоимости бензина Аи-92 в прошлом году составил около 2% — ниже темпов инфляции.

Он напомнил об эффективности демпфирующего механизма для сглаживания эффекта колебаний розничных цен на мировом рынке.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, бензин в России в текущем году подорожает в пределах 3–4%.

Тузов добавил, что в ведущих мировых странах идет вакцинация населения, что дает инвесторам надежду на скорейшее восстановление экономики. Также наращиваются объемы производства, которые не всегда могли работать в полную силу в прошлом году.

В пресс-службе Минфина пообещали, что рост оптовых цен на топливо в стране сгладится в течение одного-двух месяцев за счет действия демпфера, что обеспечит стабильность цен для конечных потребителей.