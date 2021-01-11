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Жителей Тверской области предупредили о сильных морозах

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Синоптики прогнозируют сильные морозы в Тверской области в течение первой рабочей недели 2021 года. Температура воздуха опустится до –25 градусов.

По данным специалистов, сильные морозы ожидаются в ночь на среду, 13 января. Об этом пишут «Тверские ведомости». Дневная температура опустится до –18 градусов. К концу недели южный ветер сменится на северный.

Синоптики предупреждают, что при значительном похолодании возможна отмена занятий в школах. При температуре –25...–28 градусов прекращаются занятия для учеников младших классов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, значительное похолодание в течение недели ожидается в столичном регионе. 12 января в ночные часы температура воздуха в Москве опустится до –18...–23 градуса. Самые морозные дневные температуры придут в столицу в среду — до –19 градусов.

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