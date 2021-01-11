В Свердловской области мужчина насмерть обварился кипятком в своей квартире

Мужчина насмерть обварился при разливе кипятка в квартире в Свердловской области. Об этом сообщили в понедельник, 11 января, в пресс-службе следственного отдела по городу Каменск-Уральский Следственного комитета РФ по Свердловской области. В настоящий момент уточняются причины произошедшего.

«Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются соседи, тело умершего мужчины направлено на судебную медицинскую экспертизу в целях выяснения времени и точной причины смерти», — говорится в сообщении.

9 января в квартире, расположенной на пятом этаже дома, сорвало кран на батарее теплоснабжения. Горячая вода разлилась до второго этажа здания. Через некоторое время было обнаружено тело 50-летнего мужчины с термическими ожогами тела.

По предварительной информации, бывшее общежитие обслуживает ООО «УК «Дирекция единого заказчика». Проверяется соблюдение требований жилищного законодательства при обслуживании здания коммунальными службами. В прокуратуре выяснят, как компания выполняла свою работу, когда проводился ремонт в здании и проверялись инженерные коммуникации, сообщает телеканал «360».

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется на сайте kp.ru.

9 января сообщалось, что кипяток залил коридоры многоэтажного дома в Омске. Предварительной причиной инцидента стала лопнувшая труба, расположенная на чердаке здания.