Два человека погибли при пожаре в частном доме в Башкортостане

Два человека погибли в результате пожара в садовом товариществе в Башкортостане. По факту возгорания проводится проверка.

Сообщение о горении поступило из населенного пункта Богомоловка в Чишминском районе. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению пожара в садовом кирпичном доме. Пожар удалось локализовать в течение 11 минут после поступления сообщения. На месте пожара обнаружены тела мужчины и женщины 1964 года рождения. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

В тушении участвовали девять человек и три единицы техники. Устанавливаются причины пожара. Площадь горения составила 1,5 кв. м.

11 января сообщалось о пожаре в трехэтажном жилом доме в Благовещенске. Погибла женщина и пострадали двое мужчин. С места пожара спасли шесть человек, в том числе ребенка.