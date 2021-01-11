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Миссия СНГ назвала парламентские выборы в Казахстане справедливыми

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Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов в мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана, зафиксировано не было. Об этом заявил в понедельник, 11 января, глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Бондарев.

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Как отметил он в ходе итоговой пресс-конференции в столице Казахстана, миссия пришла к выводу, что выборы депутатов парламента прошли «на многопартийной основе, были прозрачными, справедливыми, конкурентными».

По словам Бондарева, они также соответствовали общепринятым принципам проведения демократических выборов.

Ранее в этот же день стало известно, что правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества») победила на выборах в парламент в стране с 71,9% голосов.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил политсилу с победой.

Партия «Ак Жол» набрала 10,95%, голосов, а «Народная партия Казахстана» — 9,1%. Согласно предварительному подсчету бюллетеней, все три политсилы прошли в парламент, преодолев семипроцентный барьер голосов.

10 января в стране прошли выборы депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти).

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 11 января также заявила, что парламентские выборы в Казахстане прошли без нарушений, которые могли бы сказаться на результатах голосования.

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