Суд отложил оглашение приговора аспиранту МГУ Мифтахову

Головинский суд Москвы перенес на 18 января оглашение приговора аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову.

Оглашение приговора состоится через неделю в 12:00, пишет ТАСС.

В конце декабря прокуратура запросила для аспиранта, подозреваемого в нападении на один из столичных офисов «Единой России» в январе 2018 года, шесть лет колонии общего режима.

В конце ноября Головинский суд продлил арест аспиранту по делу о хулиганстве до 4 марта 2021 года.

Мифтахова и еще пятерых студентов задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки. Сообщалось, что он состоял в анархистской организации. Позже задержанных отпустили, оставив их в статусе свидетелей. Мифтахову назначили проведение следственных действий. Затем Балашихинский городской суд удовлетворил ходатайство прокурора и на трое суток продлил срок его задержания.

При задержании аспирант признался сотрудникам правоохранительных органов, что осенью 2018-го несколько раз испытывал самодельное взрывное устройство в парке университета. Позднее его адвокат опровергла признание им вины.