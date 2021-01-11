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Птиц-цыган заметили на Елагином острове в Петербурге

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Петербуржцы заметили птиц-цыган на Елагином острове в Приморском районе города. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на группу «Птицы СПб и России» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняет телеканал, птицами-цыганами специалисты называют клестов. По словам орнитологов, основу питания этих птиц составляют семена елей. При этом семена пихт, сосен и лиственниц являются лишь дополнением к основному рациону.

В середине декабря спасатели вытащили изо льда на реке Ижора в городе Колпино под Санкт-Петербургом двух вмерзших чомг — водных птиц из семейства поганковых.

Птиц накануне обнаружила местная жительница. Они были обездвижены посреди водоема и чуть не стали жертвами воронов.

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