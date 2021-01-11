Парковку ограничат на 23 участках в Нижнем Новгороде

Новгороде введут ограничения стоянки и остановки на 23 участках улиц. Соответствующее решение принято городским департаментом транспорта.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), с 29 января ограничения будут введены на улице Володарского возле дома №33. Кроме того, новые правила затронут несколько участков улицы Воровского. Ограничения будут действовать на улице Большой Печерской от дома №65 до Сенной площади, а также на улице Академика Блохиной. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

С 30 января остановку и стоянку запретят на улице Чкалова на участке от дома №3 до перекрестка с улицей Прокофьева, а также между домами №25 и №29. С того же дня запретят парковку на нескольких участках улиц Пискунова и Ошарской. Также с 30 января будет запрещена парковка на участках по улице Максима Горького.

Специалисты ЦОДД рекомендуют водителям быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.