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Мужчина скончался после нападения тигра в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае, недалеко от одного из зимовий в верховье реки Буту, вечером 10 января обнаружили тело молодого мужчины без головы. По данным администрации Ванинского района, причиной его гибели стало нападение тигра.

Для выяснения обстоятельств на подмогу местным охотоведам выехали специалисты из Хабаровска. Работают и сотрудники управления Следственного комитета по региону, сообщает ИА AmurMedia.

По предварительным данным, мужчина умер 9 января в результате нападения тигра на территории охотничьих угодий общины коренных малочисленных народов севера. Погибший был без оружия.

Ранее министерство природы Хабаровского края обвинили в ненадлежащей работе по определению мест обитания амурского тигра, занесенного в Красную книгу России. Суд обязал ведомство создать особо защищенные участки лесов для сохранения этого вида животных. Проверку исполнения законодательства о животном мире провела Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура. В результате выяснилось, что минприроды не осуществляло должным образом государственный мониторинг.

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