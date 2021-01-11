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Кинотеатр с самым большим экраном закрыли в Омске

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В Омске окончательно закрыли кинотеатр «Космос», в котором был самый большой в городе экран. Он перестал функционировать еще осенью 2020 года. Теперь сайт «Космоса» не работает, а на телефоны никто не отвечает.

11 января стало известно, что владелец заведения Валерий Кокорин принял решение о его закрытии. Здание нуждается в реконструкции, а для этого необходимы большие вложения, пояснила Ирина Матвеенко, директор культурного центра «Атриум-Кино», чьим филиалом был «Космос». Что дальше будет со зданием, пока не известно, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Кокорин выкупил здание кинотеатра в 2015 году. Он планировал реконструировать объект, инвестиции в проект оценивались в 500 млн рублей. «Космос» должны были объединить с торговым комплексом «Октябрьский», чтобы организовать вместо одного кинозала четыре, а также разместить детские аттракционы.

9 января сообщалось о крупной коммунальной аварии в многоэтажке в Омске. Кипяток залил коридоры жилого дома. По предварительным данным, на чердаке здания лопнула труба. Обошлось без пострадавших.

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