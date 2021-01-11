В Минске с 7 по 10 января задержали 40 протестующих

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии с 7 по 10 января задержали в Минске 40 человек за участие в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщила в понедельник, 11 января, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в столице было задержано 40 человек с 7 по 10 января», — отметила Чемоданова в разговоре с ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 января призвал белорусов «взять в руки голову» и задуматься о будущем страны. Он обратил внимание на важность сплочения населения республики в период политического кризиса.

За несколько дней до этого Лукашенко заявил, что считает «своими людьми» оппонентов действующей власти, и призвал их не нарушать закон. Он также рекомендовал им в первую очередь думать не о себе, а о своих детях и о том, где они впоследствии будут работать.

4 января генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заверил, что организаторы протестов в республике, находящиеся за пределами страны, будут привлечены к ответственности.

В декабре Лукашенко выразил мнение, что молодежь «услышит голос разума» и будет благодарна тем, кто в непростое для страны время сохранил независимость республики.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.