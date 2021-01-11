Ребенок проглотил осколок елочной игрушки в Тюмени

Врачи спасли жизнь девятимесячного ребенка, который проглотил осколок елочной игрушки. Инцидент произошел 10 января.

Мама мальчика оказала ему первую помощь. Ей удалось восстановить дыхание малыша. Когда угроза миновала, женщина вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики услышали у ребенка хрипы.

Маленького пациента госпитализировали, в больнице врачам удалось извлечь инородное тело, пишет megatyumen.ru.

28 декабря сообщалось, что в Тюмени госпитализировали годовалого мальчика, который наступил на осколок елочной игрушки. Его родители так увлеклись украшением елки, что не заметили, как сын дотянулся до стеклянной игрушки и разбил ее.