Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Мэр Якутска Авксентьева ушла в отставку по состоянию здоровья
Экономика
Новак пообещал сохранение роста цен на бензин в 2021 году в пределах инфляции
Общество
Гинцбург допустил существование «российского» штамма коронавируса
Мир
Горбачев оценил ситуацию в странах бывшего СССР
Мир
Министр обороны ФРГ вновь выступила за диалог с Россией с позиции силы
Спорт
Три российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Авто
В России предложили лишать прав за три грубых нарушения ПДД за год
Мир
Протестующие в Ереване попытались сорвать вылет Пашиняна в Россию
Общество
Минздрав выдал разрешение на исследование «лайт-вакцины» от COVID-19

Сильные осадки ожидаются на территории Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики прогнозируют похолодание на территории Крыма. Кроме того, в республике выпадут сильные осадки.

Согласно прогнозам, до 13 января в регионе будет сохраняться неустойчивая погода. В Крыму ожидается мокрый снег с дождем. После 13 января синоптики прогнозируют очень сильные осадки с выпадением снега. 15 января понизится температура воздуха, пишет ИА «Крыминформ».

Ночные температуры воздуха составят –10...–15 градусов. Дневная температура опустится до –3...–8 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о похолодании в Москве. В течение недели температура может опускаться до –20 градусов. Местами пройдут осадки в виде снега.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020