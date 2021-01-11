Сильные осадки ожидаются на территории Крыма

Синоптики прогнозируют похолодание на территории Крыма. Кроме того, в республике выпадут сильные осадки.

Согласно прогнозам, до 13 января в регионе будет сохраняться неустойчивая погода. В Крыму ожидается мокрый снег с дождем. После 13 января синоптики прогнозируют очень сильные осадки с выпадением снега. 15 января понизится температура воздуха, пишет ИА «Крыминформ».

Ночные температуры воздуха составят –10...–15 градусов. Дневная температура опустится до –3...–8 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о похолодании в Москве. В течение недели температура может опускаться до –20 градусов. Местами пройдут осадки в виде снега.