В Казахстане партия «Нур Отан» лидирует на выборах в парламент
Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества») победила на выборах в парламент в стране с 71,9% голосов. Об этом заявила секретарь Центризбиркома республики Сабила Мустафина на брифинге 11 января.
Партия «Ак Жол» набрала 10,95%, голосов, а «Народная партия Казахстана» — 9,1%.
Таким образом, согласно предварительному подсчету бюллетеней, все три политсилы прошли в парламент, преодолев семипроцентный барьер голосов.
Две другие партии — «Ауыл» и «Адал» — не преодолели этот порог, набрав 5,29 и 3,57% голосов соответственно.
Ранее сообщалось, что по результатам экзитпола, «Нур Отан» набирает 71,9–72% голосов избирателей на выборах.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил политсилу с победой.
10 января в государстве прошли выборы депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы власти).