Семь новых школ построят в Калужской области

Министерство образования и науки Калужской области сообщило о планах по строительству новых школ в регионе. Информация появилась под одной из публикаций губернатора Владислава Шапши в социальных сетях.

В 2021 году школа на 1 тыс. мест будет построена в Кондрово. Кроме того, планируется начать строительство школ в Малоярославце и микрорайоне Кубяка. Об этом сообщает газета «Весть».

Также министерство образования и науки рассматривает возможность строительства трех школ — в Сухиничах, Медыни и Людиново после 2021 года. Учреждения будут рассчитаны на 1 тыс. мест.

Новая школа появился в микрорайоне Тайфун в Калуге. Предполагается, что она будет готова к 2023 году.

Ранее сообщалось, что в канун Нового года три новые школы открыли в Тюменской области.