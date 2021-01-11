Мужчина погиб при наезде электрички в Алтайском крае

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели мужчины при наезде электропоезда в Алтайском крае. Местный житель пытался перебежать пути в неположенном месте.

Инцидент произошел на перегоне Присягино — Алтайская. По данным транспортной полиции, 32-летний мужчина перебегал пути перед приближающейся электричкой. Машинист подал предупредительный сигнал, однако пешеход не отреагировал. Об этом сообщает altapress.ru.

В результате наезда мужчина получил травмы. Он скончался в машине скорой помощи. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что подросток погиб в ДТП на неохраняемом железнодорожном переезде в Архангельской области. Водитель легкового автомобиля выехал на пути и столкнулся с пассажирским поездом.