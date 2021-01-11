Президент Азербайджана прибыл в Москву на переговоры по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву, где в понедельник пройдут трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил 11 января посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

«Президент Азербайджана прибыл в Москву, его встречали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, представители МИД РФ и посольства республики в Москве. В настоящий момент кортеж Алиева направляется в Кремль», — сказал он ТАСС.

В свою очередь посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил агентству, что премьер Пашинян также уже прибыл в Москву.

На своей странице в Facebook пресс-секретарь армянского премьер-министра Мане Геворкян отметила, что трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана начнется через несколько часов. По итогам встречи будет представлен официальный пресс-релиз.

10 января Кремль анонсировал трехсторонние переговоры Путина, Алиева, а также Пашиняна по ситуации в Карабахе. Встреча состоится 11 января по инициативе российского лидера.

Также в этот же день планируются отдельные встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.

Накануне Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта. В нем приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны страны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.

9 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.