Жителей Карелии предупредили о похолодании до -32 градусов

Экстренное предупреждение распространило МЧС в Карелии. На территории республики ожидается похолодание.

Согласно прогнозам, понижение температуры возможно до 13 января. Значительные заморозки ожидаются в различных районах. На территории Петрозаводска 12 и 13 января усилится ветер, сообщает ИА «Карелinform».

Синоптики отмечают, что порывы ветра могут достигать 13–15 м/с. МЧС распространило информацию о морозах с помощью SMS-сообщений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что в Москве ожидаются трескучие морозы в течение недели. 12 января в столице похолодает до –18...–23 градусов в ночные часы и до –11...–13 градусов днем.