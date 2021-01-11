Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Саратовской области

Фура столкнулась с легковым автомобилем на трассе в Саратовской области. Смертельные травмы получили два человека.

Авария произошла на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград на территории Вольского района. По данным Госавтоинспекции, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «ВАЗ». Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

От полученных травм мужчина и женщина, находившиеся в легковом автомобиле, скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка.

10 января сообщалось о массовом ДТП на территории Чувашии. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, задел грузовик Scania, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». Следовавший за иномаркой автомобиль Lada столкнулся со Scania. Смертельные травмы получили мужчина, две женщины и девочка четырех лет.