Представитель Ахеджаковой рассказал о ее состоянии после госпитализации

Советская и российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова, госпитализированная на прошлой неделе с коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 11 января, ее представитель Ефим Спектор.

При этом он не уточнил информацию о возможной выписке актрисы.

О госпитализации Ахеджаковой стало известно 9 января, причем отмечалось, что в лечебное учреждение актриса попала еще 7 января.

Отмечалось, что состояние 82-летней пациентки ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Сданный на COVID-19 тест оказался положительным.

В тот же день стало известно, что состояние здоровья актрисы нормальное.

Актриса, в частности, известна по ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и многим другим. В 1994 году Ахеджакова была удостоена звания народной артистки РФ.

В России за минувшие сутки зафиксировали 23 315 новых случаев заболевания COVID-19. За прошедшие 24 часа также зафиксировано 436 летальных исходов, полностью выздоровели 21 786 человек.

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