Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Мэр Якутска Авксентьева ушла в отставку по состоянию здоровья
Мир
Глава правящей партии Грузии объявил об уходе из политики
Общество
В России выявили более 23,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Мир
Горбачев призвал РФ и США продлить СНВ-3 и изменить военные доктрины
Мир
Министр обороны ФРГ вновь выступила за диалог с Россией с позиции силы
Спорт
Три российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Авто
В России предложили лишать прав за три нарушения ПДД в течение года
Мир
Протестующие в Ереване попытались сорвать вылет Пашиняна в Россию
Происшествия
В Новосибирске разрушилась обшивка двух верхних этажей восьмиэтажного здания
Сюжет:

Представитель Ахеджаковой рассказал о ее состоянии после госпитализации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советская и российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова, госпитализированная на прошлой неделе с коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 11 января, ее представитель Ефим Спектор.

Сила возраста: долгожители реже заражаются коронавирусом
Чем быстрее стареет организм человека, тем выше риск смерти от COVID-19

При этом он не уточнил информацию о возможной выписке актрисы.

О госпитализации Ахеджаковой стало известно 9 января, причем отмечалось, что в лечебное учреждение актриса попала еще 7 января.

Отмечалось, что состояние 82-летней пациентки ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Сданный на COVID-19 тест оказался положительным.

В тот же день стало известно, что состояние здоровья актрисы нормальное.

Актриса, в частности, известна по ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и многим другим. В 1994 году Ахеджакова была удостоена звания народной артистки РФ.

В России за минувшие сутки зафиксировали 23 315 новых случаев заболевания COVID-19. За прошедшие 24 часа также зафиксировано 436 летальных исходов, полностью выздоровели 21 786 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020