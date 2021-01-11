В Москве проходит встреча Путина, Пашиняна и Алиева. Трансляция

В Москве проходит трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

10 января Кремль анонсировал трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Инициатором проведения встречи стал российский лидер.

В Кремле отмечали, что в ходе встречи планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Планировалось, что в особое внимание в ходе переговоров уделят вопросам помощи жителям районов, наиболее пострадавших в ходе боевых действий, а также будет обсуждаться разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

9 ноября 2020 года Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.