В России выставили на продажу необычную «Волгу»

В России продают необычный автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1964 года выпуска. За машину, которая находится в Москве, продавец планирует выручить 1 500 000 рублей.

Как утверждает продавец, на автомобиль установлен мотор Toyota объемом 2,7 л. Мощность агрегата составляет 167 л.с. Двигатель работает совместно с автоматической коробкой передач.

Кроме того, на седане стоит японский кондиционер Sonden. Автомобиль прошел реставрацию и находится в очень хорошем состоянии.

27 октября сообщалось, что в США инженер-любитель из штата Висконсин Дитер Штурм продает реактивный карт с кузовом в виде упаковки для куска сыра. Цена машины составляет $16 тыс. (1,2 млн рублей).