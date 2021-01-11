Движение на Арбатско-Покровской линии метро вернулось в график

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро не останавливалось, оно введено в график. Об этом 11 января сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Ранее в понедельник сообщалось об увеличении интервалов движения поездов от станции «Курская» до станции «Киевская». Это было сделано с целью проверки инфраструктуры. Диагностика была проведена без остановки движения.

«Движение поездов на Арбатско-Покровской линии (3) введено в график», — говорится в сообщении дептранса.

Накануне стало известно, что в Москве станцию Замоскворецкой линии метро «Алма-Атинская» временно закроют для проведения технических работ.

Станция будет закрыта 11 января с 10:00 до 15:00, 15 января с 10:00 до 15:00, а также 18 января с 12:00 до 17:00. Во время проведения технических работ пассажиры смогут добраться до станций «Красногвардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии на автобусе маршрута № 676.