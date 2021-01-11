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В РФ выявлен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

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По возвращении из-за границы в конце 2020 года у россиянина обнаружили «британский» штамм коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 10 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

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Она уточнила, что за период с конца ноября 2020 года в Россию из Великобритании вернулись 32 человека, зараженные коронавирусом, из них у одного был выявлен новый штамм.

«При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Он уже не выделяет этот вирус», — сказала Попова.

Глава ведомства указала, что имеющиеся в распоряжении российских медиков ПЦР-тесты на COVID-19 успешно определяют и новую разновидность, а зарегистрированные в стране вакцины защищают от заражения им. По ее словам, «британский» штамм не опаснее предшественника и не делает течение COVID-19 более тяжелым.

Однако Попова напомнила, что новая мутация более заразная, чем первоначальный вариант.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров оценил опасность британского штамма. По его словам, выявление в России первого случая нового варианта этого вируса не должно быть шоком, так как у него нет отличий от привычного штамма, кроме более высокой скорости распространения

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы. Позднее число государств, где обнаружили новый штамм, возросло до 50.

Он добавил, что новый штамм распространяется быстрее, однако сама болезнь проходит без изменений. Мутировавший вариант встречается у людей разного возраста, дети не относятся к группе повышенного риска. По словам Клюге, новый штамм может постепенно вытеснить другие варианты COVID-19, как это произошло в Великобритании.

В конце декабря 2020 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

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