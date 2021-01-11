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Горбачев оценил ситуацию в странах бывшего СССР

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Кризисы на постсоветском пространстве, например в Белоруссии и Киргизии, связаны с трудностями перехода к демократии. Их было бы меньше, если бы Советский Союз удалось сохранить в какой-то форме. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью «РИА Новости» в понедельник, 11 января.

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«Конечно, то, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии. Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы, я уверен, меньше», — сказал он.

Экс-президент выразил уверенность, что «народы способны их преодолеть».

Он напомнил, что минувшей осенью в интервью британской газете The Times высказывался о ситуации в Белоруссии.

По словам Горбачева, белорусам надо дать возможность самим найти путь, он выразил уверенность в том, что они смогут это сделать.

«Если надо провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не надо в это вмешиваться. Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса», — сказал бывший советский лидер.

27 сентября первый и единственный президент СССР дал интервью The Times. Он подчеркнул, что Минску в нынешней обстановке нужна поддержка сочувствующих и понимающих проблему, чтобы не довести дело до военных действий. Политик добавил, что при этом нельзя вмешиваться в дела этого государства.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента страны. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, недовольство граждан вылилось в массовые протесты. Акции продолжаются до сих пор.

После парламентских выборов в Киргизии в начале октября прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (парламент), вышли на улицы. Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

В середине покинул пост президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к премьеру Садыру Жапарову. После этого протесты прекратились.

10 января 2021 года в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Жапаров уверенно лидирует. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил политика с победой на выборах.

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