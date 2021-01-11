В столице ожидается аномальное похолодание

В Москву приходит аномальное похолодание, сообщает телеканал «Известия». На этой неделе температура будет ниже нормы на 8–9 °С. В понедельник днем столбик термометра опустится до –11 °C. В ночь на вторник — до –19 °C, днем –13 °C. Самой холодной будет среда: –19 °C в дневное время. В ночь на четверг мороз окрепнет до –21 °C. Днем 14 января чуть теплее: –18 °C. Ожидается, что морозы в столице продержатся всю неделю.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.