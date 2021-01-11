Более 600 единиц техники вышли на дороги Татарстана после снегопада

На дороги Татарстана вышли 636 единиц техники для ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщает республиканский миндортранс.

«На 11 января в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем небольшой снег, ночью в отдельных районах слабая метель. На дорогах гололедица, местами сохранятся снежные заносы», — цитирует сообщение ведомства ИА «Татар-информ».

Всего в расчистке магистралей задействованы 633 снегоуборочные машины, из них 444 работают на региональных дорогах.

9 января сообщалось, что сильнейший снегопад обрушился на север и центр Испании. Мадридский аэропорт Барахас в целях безопасности на весь день приостановил свою работу из-за непогоды.