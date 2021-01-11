Инфекционист оценил данные о «британском» штамме коронавируса в России

Справиться с пандемией коронавируса можно только двумя способами. Об этом сообщил телеканалу РЕН ТВ заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров, комментируя заявление Роспотребнадзора о выявлении в России первого случая заражения «британским» штаммом COVID-19.

«У нас выхода нет, у нас два варианта: часть переболеет сама, часть успеет привиться», — сказал Никифоров в понедельник, 11 января.

Он отметил, что выявление в России первого случая нового варианта этого вируса не должно быть шоком. Эксперт добавил, что у него нет отличий от привычного штамма, кроме более высокой скорости распространения.

Инфекционист подчеркнул, что этот вариант инфекции «уже везде есть», обнаружен в 50 странах.

По его словам, остановить завоз нового штамма было невозможно.

В свою очередь доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал РЕН ТВ, что новый штамм ничего не изменит в подходе к борьбе с этой инфекцией. Он посоветовал гражданам по-прежнему соблюдать меры профилактики и делать прививки.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай «британского» вида коронавируса.

Об обнаружении нового штамма этого вируса заявил в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. На тот момент говорилось примерно об 1 тыс. заражений на юге королевства. К настоящему моменту эксперты отмечают, что мутировавший вирус уже доминирует.

6 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что случаи нового COVID-19 выявили в 41 стране. Кроме того, специалисты ВОЗ подтвердили более быстрое распространение нового штамма.

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