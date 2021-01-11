Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Мэр Якутска Авксентьева ушла в отставку по состоянию здоровья
Мир
Глава правящей партии Грузии объявил об уходе из политики
Общество
В России выявили более 23,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Мир
Горбачев призвал РФ и США продлить СНВ-3 и изменить военные доктрины
Мир
Министр обороны ФРГ вновь выступила за диалог с Россией с позиции силы
Спорт
Три российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Авто
В России предложили лишать прав за три нарушения ПДД в течение года
Мир
Протестующие в Ереване попытались сорвать вылет Пашиняна в Россию
Происшествия
В Новосибирске разрушилась обшивка двух верхних этажей восьмиэтажного здания
Сюжет:

Инфекционист оценил данные о «британском» штамме коронавируса в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Справиться с пандемией коронавируса можно только двумя способами. Об этом сообщил телеканалу РЕН ТВ заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров, комментируя заявление Роспотребнадзора о выявлении в России первого случая заражения «британским» штаммом COVID-19.

«У нас выхода нет, у нас два варианта: часть переболеет сама, часть успеет привиться», — сказал Никифоров в понедельник, 11 января.

Он отметил, что выявление в России первого случая нового варианта этого вируса не должно быть шоком. Эксперт добавил, что у него нет отличий от привычного штамма, кроме более высокой скорости распространения.

Ограниченный континент: закроет ли «британский штамм» сообщение РФ и ЕС
Вакцина справится с новым мутантом, но рейсы в Европу лучше приостановить, считают эксперты

Инфекционист подчеркнул, что этот вариант инфекции «уже везде есть», обнаружен в 50 странах.

По его словам, остановить завоз нового штамма было невозможно.

В свою очередь доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал РЕН ТВ, что новый штамм ничего не изменит в подходе к борьбе с этой инфекцией. Он посоветовал гражданам по-прежнему соблюдать меры профилактики и делать прививки.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай «британского» вида коронавируса.

Об обнаружении нового штамма этого вируса заявил в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. На тот момент говорилось примерно об 1 тыс. заражений на юге королевства. К настоящему моменту эксперты отмечают, что мутировавший вирус уже доминирует.

6 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что случаи нового COVID-19 выявили в 41 стране. Кроме того, специалисты ВОЗ подтвердили более быстрое распространение нового штамма.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020