СК назвал причину частичного разрушения двух этажей здания в Новосибирске

Частичное разрушение двух этажей восьмиэтажного здания в Новосибирске произошло из-за хлопка неустановленной природы. Об этом сообщили в понедельник, 11 января, в следственном управлении Следственного комитета (СК) по Новосибирской области.

«11 января 2021 года в здании организации, занимающейся производством кормов для крупнорогатого скота, расположенном в Северном проезде, 10б, в Кировском районе Новосибирска, при загрузке в емкость одного из компонентов произошел хлопок неустановленной природы», — говорится в заявлении.

В результате происшествия пострадал рабочий. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

На текущий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О данном происшествии стало известно утром в понедельник. В МЧС сообщили, что обшивка двух верхних этажей восьмиэтажного здания, в котором производят и хранят комбикорм, разрушилась в Кировском районе Новосибирска. Признаки горения отсутствовали.

В начале декабря два человека погибли в результате пожара в частном доме в селе Кокошино Чулымского района Новосибирской области.