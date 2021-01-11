С января автомобили в России подорожали на 2–5%

В России новые автомобили, которые были выпущены в 2021 году, прибавили в цене минимум 2–5% с начала года. Об этом 11 января сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дилеров.

В частности, на 2% в среднем выросли цены на машины Volkswagen на фоне смены модельного года. Премиальный бренд Audi повысил стоимость своих машин на 2,2% в связи с укреплением курса евро в среднесрочной перспективе. Стоимость Mercedes увеличилась в среднем на 4–5%.

Опрошенные изданием участники рынка полагают, что новые машины продолжат дорожать. Стоимость новых автомобилей может вырасти на 3–5% в результате адаптации цен к падению курса рубля по отношению к евро и доллару, которое произошло в 2020 году.

22 июня сообщалось, что стоимость новых легковых автомобилей в России в первой половине 2020 года увеличилась в среднем на 3–7%.

Несмотря на то что эксперты называют новый, 2021 год непростым для авторынка, они отмечают, что он точно будет богат на автомобильные новинки — рестайлинговые Lada Vesta и Niva, совершенно новые Hyundai Creta и Renault Duster. О самых интересных премьерах в наступившем году рассказали «Известия».