Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Мэр Якутска Авксентьева ушла в отставку по состоянию здоровья
Мир
Глава правящей партии Грузии объявил об уходе из политики
Общество
В России выявили более 23,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Мир
Горбачев призвал РФ и США продлить СНВ-3 и изменить военные доктрины
Мир
Министр обороны ФРГ вновь выступила за диалог с Россией с позиции силы
Спорт
Три российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Авто
В России предложили лишать прав за три нарушения ПДД в течение года
Мир
Протестующие в Ереване попытались сорвать вылет Пашиняна в Россию
Происшествия
В Новосибирске разрушилась обшивка двух верхних этажей восьмиэтажного здания

С января автомобили в России подорожали на 2–5%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России новые автомобили, которые были выпущены в 2021 году, прибавили в цене минимум 2–5% с начала года. Об этом 11 января сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дилеров.

Придется походить: чего ждать автомобилистам в 2021 году
Новые правила регистрации тюнинга, прохождения техосмотра и сдачи экзаменов на права

В частности, на 2% в среднем выросли цены на машины Volkswagen на фоне смены модельного года. Премиальный бренд Audi повысил стоимость своих машин на 2,2% в связи с укреплением курса евро в среднесрочной перспективе. Стоимость Mercedes увеличилась в среднем на 4–5%.

Опрошенные изданием участники рынка полагают, что новые машины продолжат дорожать. Стоимость новых автомобилей может вырасти на 3–5% в результате адаптации цен к падению курса рубля по отношению к евро и доллару, которое произошло в 2020 году.

22 июня сообщалось, что стоимость новых легковых автомобилей в России в первой половине 2020 года увеличилась в среднем на 3–7%.

Несмотря на то что эксперты называют новый, 2021 год непростым для авторынка, они отмечают, что он точно будет богат на автомобильные новинки — рестайлинговые Lada Vesta и Niva, совершенно новые Hyundai Creta и Renault Duster. О самых интересных премьерах в наступившем году рассказали «Известия».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020