Протестующие в Ереване попытались сорвать вылет Пашиняна в Россию

Участники протеста в Ереване попытались сорвать поездку премьер-министра Армении Никола Пашиняна до аэропорта Звартноц, откуда он должен был вылететь в Россию на переговоры по Нагорному Карабаху. Видеоролик инцидента в понедельник, 11 января, опубликовало издание «Sputnik Армения».

В связи с проходящей неподалеку от аэропорта демонстрацией полиция Армении перекрыла дорогу, ведущую к воздушной гавани. Это помешало планам оппозиционеров воспрепятствовать движению автомобилей и не пропустить премьера.

Как пишет РЕН ТВ, Пашинян успел доехать до воздушной гавани за 10 минут до начала акции протеста, а его кортеж проехал на огромной скорости.

О столкновениях протестующих с правоохранителями не сообщалось.

В Москве 11 января состоится трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева, на которой будет обсуждаться вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе. Встреча в основном будет посвящена экономическим вопросам, однако армянская сторона считает одними из ключевых тем обсуждение возвращения пленных, проведение поиска в азербайджанском тылу армянских солдат и выяснение судьбы без вести пропавших. Противники Пашиняна считают, что на встрече будет подписан некий документ, ущемляющий интересы страны.

24 декабря 2020 года оппозиционеры Армении перекрыли центральный проспект столицы, согласившись разблокировать его при условии встречи с Пашиняном. Полиция задержала около 70 участников акции.

Протесты в Армении начались 10 ноября после подписания трехстороннего договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Он, в частности, предусматривает передачу контроля Азербайджану над рядом районов и расположение военных обеих сторон на уже ранее занятых позициях.

Оппозиция сочла действия подписавшего документ Пашиняна предательством и капитуляцией, потребовав отставки премьера. Сам политик подчеркнул, что соглашение было единственным способом завершить кровопролитие.