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Эксперт рассказала о способах эффективного накопления денег в 2021 году

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В 2021 году, чтобы сохранить и увеличить сбережения, необходимо вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не забывать о паевых инвестиционных фондах (ПИФ) и срочных депозитах. Об этом в понедельник, 11 января, сообщила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

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«Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую», — сказал она в разговоре с «РИА Новости».

По словам эксперта, инвестиции в недвижимость не только выгодны с финансовой точки зрения, но также могут позволить улучшить жилищное положение.

Говоря о срочном банковском депозите или размещении средств в ПИФах, Скрыль добавила, что сейчас наблюдается период низких ставок, поэтому возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке.

При этом, в отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Но, как уточнила специалист, данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

5 января стало известно, что самой надежной валютой для хранения сбережений в настоящее время является китайский юань.

В тот же день эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году будет евро, потому что динамика восстановления экономики Европы сможет поддержать рост курса этой денежной единицы.

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