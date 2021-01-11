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В России выявили более 23,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в России зафиксировали 23 315 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения достигло 3 425 269.

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Больше всего заболевших выявлено в Москве — 4646, Санкт-Петербурге — 3004, Московской области — 1315.

За прошедшие 24 часа зафиксировано 436 летальных исходов, полностью выздоровели 21 786 человек.

Всего по состоянию на 11 января в России выявлено 3 425 269 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 62 273 летальных исхода, выздоровело 2 800 657 человек.

Накануне глава Роспотребназдора Анна Попова заявила, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России пока рано.

По ее словам, за первые десять дней 2021 года число заболевших COVID-19 снизилось на 12%, число госпитализированных снизилось примерно на такое же количество процентов.

Также в январе ряд медиков спрогнозировали спад нынешней волны пандемии в России в начале весны. По их мнению, таких показателей заболеваемости, как осенью и в декабре, не будет до самого конца пандемии COVID-19.

В России уже идет вакцинация против COVID-19, она началась 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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