В Новосибирске разрушилась обшивка двух верхних этажей восьмиэтажного здания

Обшивка двух верхних этажей восьмиэтажного здания, в котором производят и хранят комбикорм, разрушилась в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС в понедельник, 11 января.

«По прибытии оперативной группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области установлено, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. Признаки горения отсутствуют», — рассказали в МЧС.

По информации пресс-службы, причины разрушения обшивки будет устанавливать специальная комиссия.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили ТАСС, что два верхних этажа здания в Новосибирске разрушил хлопок.

Кроме того, главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова в беседе с информагентством сообщила об одном пострадавшем в результате этого происшествия.

В конце декабря трое детей и взрослый погибли в результате пожара в жилом доме в Новосибирске. Тушение огня было осложнено высокой температурой, задымлением и большим слоем снега на кровле дома.