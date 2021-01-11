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В Новосибирске разрушилась обшивка двух верхних этажей восьмиэтажного здания

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Обшивка двух верхних этажей восьмиэтажного здания, в котором производят и хранят комбикорм, разрушилась в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС в понедельник, 11 января.

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«По прибытии оперативной группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области установлено, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. Признаки горения отсутствуют», — рассказали в МЧС.

По информации пресс-службы, причины разрушения обшивки будет устанавливать специальная комиссия.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили ТАСС, что два верхних этажа здания в Новосибирске разрушил хлопок.

Кроме того, главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова в беседе с информагентством сообщила об одном пострадавшем в результате этого происшествия.

В конце декабря трое детей и взрослый погибли в результате пожара в жилом доме в Новосибирске. Тушение огня было осложнено высокой температурой, задымлением и большим слоем снега на кровле дома.

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