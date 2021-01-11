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Объявившая об отставке мэр Якутска рассказала о будущей должности

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Объявившая о своей отставке мэр Якутска Сардана Авксентьева после ухода с должности станет советником главы города на общественных началах. О своей новой должности она рассказала 11 января на странице в Instagram.

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Авксентьева отметила, что хоть и покидает пост, но ей, как и всем горожанам, небезразлично, кто возглавит город. Она уточнила, что согласилась с предложением будущего временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева стать его советником, но лишь на общественных началах.

По ее словам, прямые выборы мэра пройдут этой весной. Авксентьева также призвала жителей быть активными, неравнодушными и не оставаться в стороне.

Ранее в этот день она рассказала в Instagram, что покидает свой пост в связи с ухудшением состояния здоровья.

В городском департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ сообщили, что у Авксентьевой выявлены проблемы с сердечной-сосудистой системой.

Сообщалось, что официальное решение об отставке Авксентьевой примет городская дума на ближайшем заседании 14 января. В этот же день будет назначена дата выборов нового главы города Якутска.

Авксентьева занимала должность мэра Якутска с сентября 2018 года и стала первой женщиной на этом посту.

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