За сутки в России провели 383 тыс. тестов на коронавирус

В России за сутки сделали 383 тыс. тестов на выявление COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с этой инфекцией в понедельник, 11 января.

За всё время пандемии коронавируса провели более 93,9 млн тестов.

«Под меднаблюдением остается 625 950 человек», — отмечается в сообщении.

Накануне стало известно, что число вылечившихся от этой инфекции в России второй день подряд превышает количество заболевших. Так, в тот день сообщалось, что более 24 тыс. пациентов вылечились за сутки от COVID-19.

Выявили этот вирус за минувшие 24 часа у 22 851 человека.

За день до этого число заболевших за сутки составило 23 309. Вылечились 23 680 пациентов.

Ранее, 6 января, врачи спрогнозировали спад нынешней волны эпидемии в России в начале весны. Они считают, что таких показателей заболеваемости, как осенью и в декабре, не будет до конца пандемии.

В России идет вакцинация против коронавируса. Она началась 15 декабря в регионах и 5 декабря — в Москве. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Его разработали в Центре имени Гамалеи, и он стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

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