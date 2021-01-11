Шесть сотрудников нацпарка в Конго погибли при атаке боевиков

Шесть смотрителей национального парка Вирунга на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) погибли в результате нападения боевиков. Об этом сообщает местное издание Actualite.

По словам пресс-секретаря парка Оливье Мукисьи, нападение произошло в минувшее воскресенье, когда смотрители патрулировали территорию в центральном секторе парка.

Он добавил, что личности нападавших не установлены.

По данным издания, это первое нападение на смотрителей парка в 2021 году. Предыдущий подобный инцидент произошел в апреле 2020 года, когда погибли 12 смотрителей парка.

В июле 2020 года при столкновении вооруженных группировок в Демократической Республике Конго погибли 43 человека, пишет «Газета.ру».

В январе 2020 года по меньшей мере 36 человек погибли от рук боевиков в четырех населенных пунктах на востоке Демократической Республики Конго.