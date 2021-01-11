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Мэр Якутска Авксентьева ушла в отставку по состоянию здоровья
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Мэр Якутска объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья

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Мэр Якутска Сардана Авксентьева уходит в отставку из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом говорится в сообщении городского департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ в понедельник, 11 января.

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Ранее, в понедельник, она написала на своей странице в Instagram, что подаст в отставку. «Сегодня, 11 января, я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий», — отметила она.

«Авксентьева, как ответственный руководитель, считает, что управление городом и его развитие не должны страдать от ее длительных больничных или неполной работоспособности. В сложившейся ситуации добровольный уход в отставку по состоянию здоровья — предусмотренная уставом города Якутска процедура и ее личный выбор», — отметили в департаменте.

Минувшей осенью чиновница прошла медицинское обследование, по результатам которого у нее выявили несоответствие норме ряда анализов, в том числе отклонения в работе сердечно-сосудистой системы. Ей требуется операция. Лечение и реабилитация могут занять продолжительное время.

Официальное решение об отставке главы Якутска примет городская дума на заседании 14 января. Чиновница попросила до выборов нового мэра стать его врио своего первого заместителя Евгения Григорьева.

Авксентьева заняла должность мэра Якутска с сентября 2018 года. Она стала первой женщиной на этом посту.

В свою очередь Григорьев написал в своем Instagram, что готов участвовать в выборах главы города. Об этом он объявил по итогам встречи с Авксентьевой и главой Республики Саха Айсеном Николаевым. По словам помощника мэра, они поддержали его решение баллотироваться в на пост главы Якутска.

Он добавил, что уверен в команде — заместителях мэра, руководителях структурных и территориальных подразделений.

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