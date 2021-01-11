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Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале

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С 15 по 20 февраля граждан России ожидает единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд в понедельник, 11 января.

Выходные дни будут связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. На последнюю неделю месяца выпадут всего три рабочих дня — 24 и 26 февраля. Однако перед сокращенной рабочей неделей гражданам придется трудиться шесть дней — с 15 по 20 февраля включительно. На субботу перенесли рабочий понедельник — 22 февраля.

В конце декабря Роструд сообщил, что россиян в 2021 году ожидают 30 праздничных нерабочих дней. Они связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, Международного женского дня 8 Марта, майскими праздниками, Днем России, Днем народного единства. Кроме того, последняя рабочая неделя 2021 года завершится 30 декабря, так как 31 декабря объявлен в этом году нерабочим.

Ранее, в декабре, президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать последний день года нерабочим днем в стране.

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