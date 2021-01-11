Умерла первая жена Василия Шукшина

Умерла Мария Шумская, первая супруга писателя, актера Василия Шукшина. Об этом написала на своей странице в Instagram депутат Госсобрания Республики Алтай Ольга Волосовцева.

«В июле 2020 года она отметила 90-летний юбилей и не планировала умирать. Не выдержало сердце», — отметила парламентарий.

Шумская скончалась 7 января. Ее похоронили 9 января.

Опекун, ученик Шумской Владимир Ковалев рассказал еженедельнику «Листок», что незадолго до гибели женщину отказывались госпитализировать «пять или шесть раз», ссылаясь на то, что она может заразиться коронавирусом. Однако она задыхалась, и у нее брали мазок на коронавирус, но тесты были отрицательные.

Недомогание списывали на возраст и ишемическую болезнь.

«Я раз шесть вызывал [скорую помощь]. Приезжали, не хотели ее забирать», — сказал опекун.

Он отметил, что добился, чтобы женщину увезли в Горно-Алтайск 2 января. Однако медики вернули ее обратно со словами: «Да вы знаете, у нее какой возраст? У нас все занято. Мы ничего не сможем с ней сделать».

«У нас все занято, у нас госпиталь занятый, ничем не можем вам помочь», — привел слова медиков Ковалев, добавив, что она умерла «на его глазах».

Шукшин женился на Шумской в 1955 году. Она была его односельчанкой и всю жизнь проработала учительницей немецкого языка в школе. Жена отказалась ехать с супругом в Москву и в результате так и не дождалась его. В 1957 году Шукшин попросил у нее развод, но она его так и не дала. В итоге он «потерял» паспорт, а когда получал новый документ, не сказал о прежней регистрации.

Позже у Шумской было два гражданских мужа. В середине 60-х годов актер попытался восстановить с ней отношения, но она отказалась общаться с ним.

В 2012 году ее видели в селе Шульгин Лог на Алтае на празднике, посвященном 40-летию фильма «Печки-лавочки» бывшего мужа. Последние годы женщина прожила в бедности, дочери писателя не помогали ей и не интересовались ее судьбой, писала «Экспресс газета».